Через дрібного клерка музей Шевченка на межі катастрофи

Член фракції БЮТ у Київській міській раді, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє про загрозу втрати унікальної культурної спадщини Тараса Шевченка, що зберігається в Літературно-меморіальному будинку-музеї Т.Г.Шевченка у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ у Київраді, за інформацією О.БРИГИНЦЯ, будинок, у якому розміщено музей, вимкнений від опалення через порив тепломережі піврічної давнини, що стався на території сусідньої будівлі у провулку Шевченка, 4.

“Керівництво музею попереджає, що наслідком зниження температури у культурному закладі ще на декілька градусів стане втрата унікальної культурної спадщини Т.Шевченка”, - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його поясненням, аварія сталась у тепломережевих комунікаціях, що не підконтрольні музею і не є його власністю. “Заклад культури не лише не має фінансових можливостей, а й не повинен усувати поломку», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За інформацією депутата, прорив стався у травні - червні 2010 року під час планового випробування тепломереж на щільність. На звернення музею до районних комунальних служб про відсутність тепла у приміщенні внаслідок прориву, закладу лише запропонували ліквідувати поломку за свій рахунок, що коштує 14-16 тис. грн.

«Пропозиція районного чиновника є наслідком зневажливого ставлення до культури усієї влади міста: проблеми закладів культури ігноруються, заклади опиняються на околицях бюджетного процесу і фінансуються по залишковому принципу через те, що навіть дрібний клерк безкарно ставить безпідставні вимоги, музей опинився на грані культурної катастрофи», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він зазначив, що будівля у провулку Шевченка, 8а - перший музей Т.Шевченка у Києві, а тепер він є філією Національного музею Т.Шевченка. У фондах будинку-музею зберігається унікальна колекція меморіальних речей: костюм Т.Шевченка, солдатська сорочка, малярське приладдя, розкладний стільчик тощо, першодруки творів Т.Шевченка з його автографами, старовинні меблі, гравюри XIX ст. з видами Києва, акварельні та живописні твори.