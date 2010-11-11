Загроза африканської чуми виникла ще на двох краснодарських фермах

У Новопокровському районі Краснодарського краю Росії ще на двох фермах виникла загроза африканської чуми свиней.

Як уточнили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі головного управління МНС по краю, співробітники двох ВАТ придбали поголів`я свиней в Курганінськом районі, де напередодні був виявлений вірус АЧС.

"У зв`язку з виявленням АЧС в Курганінському районі фахівці ветеринарії взяли патматеріал у придбаного поголів`я з ферм "За мир" і "Росія" і направили до Кропоткинської ветеринарної лабораторії", - повідомили в прес-службі МНС.

Також у відомстві зазначили, що з відома керівників цих ферм тварини були знищені і поховані в спеціальному місці. "До знищення поголів`я перебувало в карантині і не контактувало з рештою тварин", - уточнили в прес-службі.