Янукович повернув Кучмі пільги, скасовані за Тимошенко
Дачу, машини, водіїв, покоївок, офіціантів
Кабінет Міністрів України відновив дію розпорядження КМУ "Про забезпечення, обслуговування та охорону Л.Д. КУЧМИ".
Текст відповідного документа від 18 квітня 2007 року - “Про відновлення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. №15” – розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України.
Згідно з документом, уряд відновлює дію розпорядження КМУ про пільги колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ та визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2005 р. №42 "Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. №15".
Як повідомляв УНІАН, після президентських виборів, на яких переміг Віктор ЮЩЕНКО, 15 січня 2005 року Кабмін, який тоді очолював перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, ухвалив розпорядження, за яким Л.КУЧМА одержав державне матеріальне утримання, а також в довічне користування державну дачу з обслуговуванням і охороною.
За неофіційною інформацією, згідно з розпорядженням, за державний кошт у Л.КУЧМИ мали працювати один радник і два помічники, у нього мали бути два автомобілі і чотири водії, один кухар, дві покоївки і два офіціанти. (На сайті ВР немає тексту цього розпорядження, лише зазначено – “Для службового користування” – УНІАН.)
5 лютого 2005 р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила здійснити аналіз правових підстав надання державного забезпечення Л.КУЧМІ. 12 лютого Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що, згідно з висновком Мінюсту, уряд, надаючи пільги Л.КУЧМІ, перевищив свої повноваження. 26 лютого 2005 року Кабінет Міністрів скасував розпорядження про пільги екс-президенту.