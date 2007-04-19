Янукович повернув Кучмі пільги, скасовані за Тимошенко

Кабінет Міністрів України відновив дію розпорядження КМУ "Про забезпечення, обслуговування та охорону Л.Д. КУЧМИ".

Текст відповідного документа від 18 квітня 2007 року - “Про відновлення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. №15” – розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, уряд відновлює дію розпорядження КМУ про пільги колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ та визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2005 р. №42 "Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. №15".

Як повідомляв УНІАН, після президентських виборів, на яких переміг Віктор ЮЩЕНКО, 15 січня 2005 року Кабмін, який тоді очолював перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, ухвалив розпорядження, за яким Л.КУЧМА одержав державне матеріальне утримання, а також в довічне користування державну дачу з обслуговуванням і охороною.

За неофіційною інформацією, згідно з розпорядженням, за державний кошт у Л.КУЧМИ мали працювати один радник і два помічники, у нього мали бути два автомобілі і чотири водії, один кухар, дві покоївки і два офіціанти. (На сайті ВР немає тексту цього розпорядження, лише зазначено – “Для службового користування” – УНІАН.)

5 лютого 2005 р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила здійснити аналіз правових підстав надання державного забезпечення Л.КУЧМІ. 12 лютого Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що, згідно з висновком Мінюсту, уряд, надаючи пільги Л.КУЧМІ, перевищив свої повноваження. 26 лютого 2005 року Кабінет Міністрів скасував розпорядження про пільги екс-президенту.