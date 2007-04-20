Регіонали нацькують Медведька на Балогу та його родичів

50 народних депутатів від Партії регіонів звернулися до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням здійснити перевірку інформації щодо фактів злочинної діяльності глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, його родичів та оточення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів, зазначивши, що серед авторів звернення - Василь КИСЕЛЬОВ, Михайло ЧЕЧЕТОВ, Ігор ЗВАРИЧ, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Борис ДЕЙЧ, Григорій ІЛЛЯШОВ, Василь ХАРА, Олександр ГАЛУНЕНКО.

Зокрема, у зверненні зазначається, що мешканець Закарпаття Володимир ІВАНОВ неодноразово впродовж 2005-2007 років приїжджав до Києва “з метою особисто довести до Президента України та української громади обуреність мешканців Закарпаття фактом очолювання Секретаріату Президента України людиною, яка, на його особисту думку та думку більшості громадян Закарпаття, за своїми моральними і діловими якостями не може обіймати таку високу посаду”.

Однак, за даними авторів звернення, Президент громадянина В.ІВАНОВА до цього часу не прийняв.

У зв’язку з цим громадянин звернувся до Партії регіонів з проханням надати йому допомогу з цього питання, зазначили у прес-службі. В.ІВАНОВ, як йдеться у повідомленні, “передав пакет матеріалів стосовно кримінальної та іншої протиправної діяльності громадянина В.БАЛОГИ та його родичів, коли той очолював м. Мукачеве, Закарпатську ОДА та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій».

Цей пакет матеріалів народні депутати направили генеральному прокурору з проханням здійснити ретельну перевірку фактів, що викладено у матеріалах, та «…з’ясувати обставини та перевірити законність і підстави закриття у 2005 році кримінальних справ у відношенні В.БАЛОГИ, його родичів та оточення, що було порушено за фактами скоєння злочинів фірмами, де засновниками значилися вищеозначені особи».

У зверненні, за даними прес-служби Партії регіонів, також міститься прохання перевірити законність видання наказу міністра України з питань надзвичайних ситуацій від 02.11.2005 року №303 та наявність негативних наслідків для держави, що мали місце в зв’язку з виданням цього наказу.