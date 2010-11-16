Азаров: Київ має за короткий час перетворитися на європейську столицю

Київ протягом короткого часу має перетворитися на європейську столицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, представляючи нового голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА депутатам Київської міської ради і співробітникам КМДА.

«Ми з вами маємо дійсно за дуже короткий відрізок часу перетворити Київ на столицю європейської держави. Це зовсім не якесь красиве порівняння або якийсь образ – це наше з вами завдання, до якого ми крок за кроком наближатимемося», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив, що в Києві надзвичайне багато проблем, які необхідно розв’язувати. При цьому він назвав першочерговим завданням для Києва ухвалення генерального плану розвитку.

Крім того, прем`єр підкреслив необхідність ухвалення програми розвитку міста.

«І крок за кроком домагатися розв’язання поставленого завдання. А у тому, що ми завдання з вами вирішуватимемо, напевно, ви встигли вже за цей короткий термін переконатися», - сказав М.АЗАРОВ.