У Черкасах затримали грошовитого бізнесмена-педофіла

У Черкасах затримано бізнесмена-педофіла.

Про повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник начальника Управління МВС в Черкаській області, начальник кримінальної міліції Леонід БОЙКО.

За його словами, 47-річний неодружений підприємець хитрощами заманював неповнолітніх до себе додому, де їх ґвалтував і знімав це на відео, згодом шантажував дітей компрометуючими записами, залякуючи жертв їхнім оприлюдненням. Чоловік хотів створити свою порнолабораторію, сайт в Інтернеті та вийти на постійних клієнтів, які будуть купувати його відеопродукцію.

Правоохоронці встановили 10 постраждалих дітей. Серед них – дівчатка 9, 12, 13 років та троє хлопчиків. Тринадцятирічна дівчина навіть завагітніла від гвалтівника.

У розбещенні неповнолітніх його підозрювали ще два роки тому, але тоді довести його вину було важко, оскільки не вистачало доказової бази: жертви не подавали заяв.

Педофілом виявився заможний черкаський бізнесмен. Він має на ринках міста магазинчики з продажу автозапчастин.