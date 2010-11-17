Вандали розтрощили 20 надгробків на старовинному кладовищі в Бердичеві

У Бердичеві Житомирської області вандали розтрощили на старовинному кладовищі 20 могил.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила працівник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

Вандали полювали на метал, підкопували фундаменти надмогильних пам’ятників і виривали звідти залізничні рейки. За виявленими фактами міліцією порушено кримінальну справу за ст. 297 (наруга над могилами) Кримінального кодексу України.

Працівники Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області затримали трьох підлітків, що підозрюються у причетності до злочину.

На момент зустрічі з міліціонерами хлопці знаходились безпосередньо на території кладовища і в руках мали металеві труби. Помітивши правоохоронців, вони намагалися утекти через залізничне полотно, яке проходить неподалік. Однак усіх трьох міліціонери наздогнали та затримали.

Як з’ясувалось, 17-річні хлопці є жителями одного із навколишніх сіл Бердичівського району, навчаються разом у професійно-технічному закладі.

Ведеться слідство.