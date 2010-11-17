Вандали розтрощили 20 надгробків на старовинному кладовищі в Бердичеві
Міліціонери наздогнали трьох підлітків
У Бердичеві Житомирської області вандали розтрощили на старовинному кладовищі 20 могил.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила працівник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.
Вандали полювали на метал, підкопували фундаменти надмогильних пам’ятників і виривали звідти залізничні рейки. За виявленими фактами міліцією порушено кримінальну справу за ст. 297 (наруга над могилами) Кримінального кодексу України.
Працівники Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області затримали трьох підлітків, що підозрюються у причетності до злочину.
На момент зустрічі з міліціонерами хлопці знаходились безпосередньо на території кладовища і в руках мали металеві труби. Помітивши правоохоронців, вони намагалися утекти через залізничне полотно, яке проходить неподалік. Однак усіх трьох міліціонери наздогнали та затримали.
Як з’ясувалось, 17-річні хлопці є жителями одного із навколишніх сіл Бердичівського району, навчаються разом у професійно-технічному закладі.
Ведеться слідство.