На Івано-Франківщині шукатимуть кроманьйонців

Польські та українські наукові експедиції поблизу села Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області сподіваються знайти забальзамоване тіло людини плейстоценової епохи - кроманьйонця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор Інституту екологічної безпеки і природних ресурсів Івано-Франківського національного університету нафти і газу професор Олег АДАМЕНКО. (За даними науковців, кроманьйонці мешкали в плейстоценову епоху четвертинного періоду кайнозойської ери, яка розпочалася близько 1 млн. років тому).

Як сказав професор, сто років тому в одній із шахт гірського воску (озокериту) біля села Старуня робітники знайшли добре збережені останки мамонта і волосатого носорога.

За словами О.АДАМЕНКА, нинішні дослідження ізотопного складу нафти та газу в цьому районі показують, що на глибинах до 20 м тут досі знаходиться дуже високе скупчення органіки. Вчені припускають, що в озокериті можна знайти ще туші волосатих носорогів, мамонтів, а можливо, навіть тіло первісного мисливця кроманьйонця.

Якщо науковцям вдасться знайти тіло цієї людини, це буде найбільша сенсація нинішнього століття. У 2007 році в Старуні працюватиме три наукових експедиції, сказав професор.

Село Старуня відоме ще й тим, що тут є діючий вулкан.