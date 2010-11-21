Українські паспорти хочуть замінити пластиковою ID-картою

В Україні внутрішні паспорти хочуть замінити пластиковою ID-картою, яка діє зараз в багатьох країнах світу. Про це пише газета "Сегодня" Коли така заміна може відбутися, директор Держдепартаменту ГІРФС МВС України Євген Мамонов точної дати поки не називає (неофіційно кажуть до 2015 року). Консорціум ЄДАПС завірив, що технічно готовий виробляти такий документ вже зараз. Його вартість буде 13 євро (140 грн.) за штуку (відпускна ціна бланка внутрішнього паспорта зараз — близько 15 грн.). Яка інформація буде в новому паспорті українця, поки не вирішено. «Окрім ПІБ, фото, прописки, інформації про шлюб і дітей, можуть розпорядитися вносити ще й групу крові. В інших країнах у цьому документі є інформація про страховку і пільги громадянина, а ось інформація про прописку і сімейний стан вважається конфіденційною, — уточнив заступник гендиректора ЄДАПСу Драніков. — Такі ID-карти зараз мають офіцери Інтерполу. Розміром вони з водійське посвідчення і містять чіп з біометричними даними».

Ще раніше — в другому півріччі 2011 року — можуть з`явитися і нові закордонні паспорти. Теж з чіпами розміром з сірникову головку, які можна буде поповнювати новими даними. «Введення таких документів — це ще й умова Європи для надання Україні так званої «дорожньої карти», — говорить Олександр Драніков. — Зараз вирішують, які саме біометричні дані будуть внесені на цей чіп. На ньому може міститися інформація про геометрію кисті руки, про овал обличчя, відбитки пальців і малюнок сітківки ока. Але від останнього поступово в світі відмовляються, тому що терористи навчилися використовувати очні краплі, які змінюють малюнок». За словами Євгена Мамонова, запровадження таких чіпів допоможе ефективніше боротися з організованою злочинністю, адже чіп зберігатиме відбитки пальців, а їх не підробити.

Для того, щоб ввести такі документи, потрібно оснастити Держприкордонслужбу, міліційні відділення і податківців пристроями, які б прочитували інформацію з чіпів. У МВС кажуть, що українцям не доведеться в терміновому порядку міняти старі закордонного паспорта на нові. Старі будуть дійсні до закінчення свого терміну