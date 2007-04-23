У кліпі Вєрки Сердючки знялася сотня голих українців і українок (фото)

Триває монтаж кліпу Вєрки Сердючки, знятого Семеном Горовим. Прем`єру запланували на 29 квітня. До того ж Андрій Данилко планує зробити другу версію кліпу, до якої увійде відверте відео і цікаві моменти зйомок, що не потрапили до оригінальної версії. У кліпі Сердючки знялося близько ста голих молодих дівчат і хлопців, яких Андрій вибирав особисто, щоб показати Європі, що саме в Україні живуть найкрасивіші люди. Кліп створений як інтернет-версія, а запуск його планується одночасно з оригінальним відео.

За матеріалами газети "Сегодня"