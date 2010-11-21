ВО "Свобода" вшанувала пам’ять загиблих воїнів армії УНР

На Житомирщині у селі Базар Народницького району сьогодні відзначили 89-ті роковини героїчної загибелі воїнів Армії Української Народної Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди близько трьохсот прихильників Житомирської обласної організації ВО " Свобода" провели мітинг та вшанували пам’ять загиблих вояків УНР. У мітингу також взяли участь місцеві жителі, молодь та журналісти

“Нація, яка не пам`ятає власних героїв, приречена. Житомирщина має славну історію збройної боротьби за волю України: від козацьких часів до Армії УНР та УПА-Поліської Січі”, - зауважив під час мітингу лідер житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидір КІЗІН.

Він нагадав, що "”7 листопада 1921 року у селі Малі Міньки поблизу Базару під час Другого зимового походу армії Української Народної Республіки відбувся бій Волинської групи Армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Ю.Тютюнника з більшовицькими окупантами”.

“У бою віддали своє життя за волю України понад 400 українських солдатів та офіцерів, 537 опинилися в полоні, з яких десятки поранених померли, а 359 полонених перевели до Базару і розмістили у церкві”, - зазначив С.КІЗІН і наголосив, що із 359 полонених учасників походу жоден не погодився перейти на службу до Червоної Армії, за що 23 листопада 1921 року у Базарі всі вони були розстріляні більшовиками.

“Українці пам`ятають свою історію, незважаючи на марні зусилля окупантів, старих та нових «табачників». 20-у річницю Базару відзначали навіть під час німецької окупації восени 1941 року, за що десятки націоналістів були розстріляні гестапівцями. Вшанування героїв Базару відновилось з кінця 1980-х років попри шалений тиск КДБ”, - сказав лідер житомирської “Свободи”.

На місці цих подій у селі Базар споруджено Меморіал пам`яті жертв більшовицького терору.