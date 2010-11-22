Протестувальники відкрили рух на Хрещатику і Інститутській
20:21, 22 листопада 2010Суспільство
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Вулиці були блоковані під час мітингу
Підприємці, які протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого ВР минулого тижня, розблокували рух на вул. Хрещатик і Інститутській.
Як передає кореспондент УНІАН, зробити це їх закликали організатори акції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали акцію протесту проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні.
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