1 мільйон «Мегашансу» поділили між собою 17 гравців

В першому розіграші «МегаШансу» лотереї «МЕГАЛОТ» оператора державних лотерей «М.С.Л.» 1 000 000 грн. поділили між собою 17 гравців із різних куточків України.

Про це УНІАН повідомили у «М.С.Л.».

Джек-пот лотереї «встояв» і на сьогодні він складає 11 млн. 710 тис. 000 грн.

За інформацією оператора державних лотерей, «МЕГАЛОТ» - це числова лотерея з найпростішою формулою гри та найбільшою вірогідністю виграти мільйон гривень. Результати виграшів подаються в ефірі, одразу після розіграшу, що проходить на Першому національному телеканалі по середах та суботах о 22:45.