У світі проходять акції вшанування жертв Голодомору

По всьому світові проходять акції вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Зокрема, в Австралії в суботу, 27 листопада, пройдуть панахиди та запалять свічки моління в містах Канберра (пам’ятник жертвам Голодомору, церква Святого Миколая) о 19:32, Aделайда (пам’ятник жертвам Голодомору, церква Святого Михаїла) о 10:30, Перт (перед пам’ятником, Церква Cвятого Івана Хрестителя) о 19:15, Нобел Парк о 14:00, Джелонг о 19:32. У неділю, 28 листопада відбудуться панахида, громадські поминальні заходи та демонстрація виставки у Сіднеї, Брізбені, Мельбурні та Ньюкаслі.

У Вірменії в суботу, 27 листопада, в Єревані в церкві Сурб Зоравар відбудеться панахида та будуть запалені свічки пам’яті. А в культурному центрі національних меншин пройде культурно-просвітницький захід з показом документальних фільмів про Голодомор. В Греції в суботу, 27 листопада, в українській недільній школі пройде урок Пам’яті та покажуть документальний фільм, а у неділю, 28 листопада, в Афінах (церква Святої Трійці) та Малакасі (храм Живоносного джерела) відбудуться панахиди, реквієм за жертвами Голодомору та будуть запалені свічки пам’яті.

В Іспанії 26 листопада в Іспансько-українському центрі відбудеться Вечір пам’яті із запаленням Свічки пам’яті з участю представників Посольства України, іспанської влади (представників уряду Мадридської автономії), представників різних національностей, 27 листопада - проведення уроків Пам’яті в суботніх українських школах, 28 листопада - панахида та запалення Свічки пам’яті в церкві «Buen Suceso».

При цьому в Італії 21 листопада на центральній площі Рима вже відбулася панахида та засвітили свічки, а в Канаді 27 листопада у Ванкувері, Оттаві, Гамільтоні, Лондоні, Ошаві, Сент Кетеринсі, Торонто і Віндзорі відбудуться панахиди та засвітять свічки, а о 19:32 розпочнеться хвилина мовчання, під час якої десять разів битимуть церковні дзвони. На жалобних акціях в Канаді цього року читатимуть списки жертв з Вінницької області та встановлять 33 чорні прапори з національним прапором в центрі біля урядових будівель та шкіл.

Крім того, у Португалії у неділю, 28 листопада, у Лісабоні на площі Мартін-Моніж відбудеться панахида та будуть запалені свічки пам’яті, а в Сербії 26-27 листопада у Белграді, Новому саді, Кулі, Вербасі, Стремській митровиці та Інджії пройдуть панахиди та засвітять свічки.

27 листопада у містах США, серед яких Вашингтон, Чикаго, Філадельфія, Глен Спей, Клівленд, Нью-Йорк, Філадельфія, Йонкерс, українці запалять свічки пам’яті, а у Франції 27 листопада о 19:00 розпочнеться жалобний захід, хвилина мовчання та запалять свічки в Парижі, а о 14:30 в Ліоні. При цьому в Хорватії 25 листопада в Загребі демонструватиметься фотовиставка про геноцид. 27 листопада в Загребі та інших містах країни пройдуть молитви та запалять свічки, а в Чехії 28 листопада відбудеться похід та віче (Старомєстська площа) у Празі о 10:30.