Газпром викупить у Rosukrenergo газ Нафтогазу і перепродасть до ЄС?

«Газпром» розраховує викупити у Rosukrenergo газ, який, згідно з рішенням суду, поверне «Нафтогаз», за невисокою ціною для подальшого перепродажу в ЄС, пише КоммерсантЪ.

За інформацією видання, Rosukrenergo одержить від «Нафтогазу» 11 млн. кубометрів і продасть їх «Газпромові». Ціну співрозмовник не уточнив, але в січні 11 млрд кубометрів газу були оцінені в $1,7 млрд, тобто в середньому по $154,5 за 1 тис. кубометрів.

У жовтні за контрактами «Газпрому» газ на кордоні Польщі й Німеччини коштував $306 за 1 тис. кубометрів.

Натомість Rosukrenergo має повернути «Нафтогазу» борг у розмірі $1,7 млрд. «Нафтогаз» наполягає на поверненні боргу газом за пільговою ціною. Аналогічної позиції дотримується Мінпаливенерго.

Якщо в результаті вилучення 12,1 млрд кубометрів газу в Україні виникне дефіцит палива, «Газпром» готовий поставити їй додаткові об`єми. Проте не за пільговою ціною, а за ставками четвертого кварталу - $252 за 1 тис. кубометрів, повідомляє видання.