Україна розраховує на єгипетський газ

Україна і Єгипет вивчать можливість поставок єгипетського скрапленого газу для СПГ-терміналу, який планується побудувати на українському узбережжі Чорного моря. Про це повідомив прем`єр-міністр Єгипту Ахмед Назіф на спільній з главою українського уряду Миколою Азаровим прес-конференції, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

"Ми вітаємо участь України в проектах, пов`язаних з видобутком газу. Ми також можемо обговорити питання постачань скрапленого природного газу або сировини на українські переробні підприємства", - заявив прем`єр-міністр Єгипту.

Сторони також розглянули перспективи співпраці в агропромисловому комплексі. "Ми обговорили можливість постачань української пшениці на єгипетський ринок. Ми домовилися про необхідність налагодження прямих контактів, оскільки Україна може задовольнити потреби єгипетського ринку в пшениці", - зазначив А.Назіф.

Україна має намір за п`ять років побудувати термінал для прийому скрапленого природного газу потужністю 10 млрд куб. м за рік. Потреба в інвестиціях оцінюється в 1,3 млрд дол.