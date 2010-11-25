У Черкасах горів тролейбус із пасажирами

У Черкасах вчора увечері під час руху виникла пожежа в тролейбусі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, водій тролейбуса, помітивши іскріння кабелю, зупинив транспорт та відчинив двері. Всі 70 пасажирів, переважно пенсіонери та літні люди, які на момент загорання знаходилися в салоні тролейбусу, встигли залишити задимлений салон, тому ніхто не постраждав.

Для ліквідації загорання на місце викликали рятувальників міського управління МНС, які за лічені хвилини погасили вогонь.

Причиною пожежі стало коротке замкнення електричної мережі. Згорів високовольтний кабель та реостат, вогонь встиг пошкодити салон. Матеріальні збитки підраховуються.