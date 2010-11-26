Міністерство охорони навколишнього природного середовища України планує залучати міжнародних інвесторів до вивчення й розробки українських родовищ сланцевого газу .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди.

У повідомленні зазначається, що, зокрема, Мінприроди й НАК «Надра України» презентували на виставці та конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення та розробки.

У роботі конференції взяли участь міністр охорони навколишнього середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ і голова правління НАК «Надра України» Едуард СТАВИЦЬКИЙ.

Мета візиту української делегації до США - вивчення технологічного процесу, проблем і ризиків видобутку сланцевого газу й пошук потенційних партнерів для розробки родовищ в Україні.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, що видобувається зі сланцю, поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США й забезпечує 15-20% видобутку. В 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil й Shell, отримали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах із Росією.