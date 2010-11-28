У Києві урочисто презентували талісманів Євро-2012

Сьогодні у Києві відбулась урочиста презентація талісманів УЄФА Євро-2012, які вже відвідали 7 міст-господарів футбольного чемпіонату і завершають свій промо-тур в українській столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, презентація талісманів відбулась в рамках XV-х традиційних відкритих змаганнях зі спортивних танців “Kyiv Open 2010” у приміщенні Національного університету фізичного виховання і спорту.

За словами заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, “талісмани – є символами єднання двох країн – України та Польщі”.

Він висловив переконання, що “ці симпатичні хлопці стануть справжніми оберегами для наших країн, а сам турнір відкриє Європі якісно нову та перспективну українську столицю”.

Після урочистої частини заходу, символи футбольного чемпіонату вирушили на рухомій платформі вулицями Києва.

У центрі столиці, біля Пасажу на Хрещатику, талісмани провели фотосесію з киянами і гостями столиці.

Перший день перебування талісманів Євро 2012 завершився участю футбольних символів у благодйній виставі на Арені Національного цирку України.

Завтра, 29 листопада, вони зустрінуться із молоддю (вул. Хрещатик, 19-а) та завітають до спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату № 17 (вул. Ушинського 15).

В КМДА нагадали, що упродовж промо-туру триває голосування за три пари імен талісманів Євро-2012. Підсумки голосування в Польщі та Україні будуть підбиті 4 грудня.