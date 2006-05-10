Українські альпіністи загубилися при сходженні на Ельбрус

Альпіністи з України, а також Москви і Санкт-Петербурга загубилися при сходженні на Ельбрус з нагоди Дня Перемоги.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на їх пошуки 9 травня відправилися 15 рятувальників Ельбруського територіального пошуково-рятувального загону МНС Кабардино-Балкарії.

Зареєструвалися перед сходженням тільки 8 чоловік з Санкт-Петербурга. Московських альпіністів, імовірно, 10 чоловік, українських - четверо. Об`єднана група в рятувальному загоні не зареєструвалася.

Група, швидше за все, заблукала через погану погоду і відсутність видимості. один із альпіністів самостійно дістався до рятувальників і готовий показати дорогу до інших.