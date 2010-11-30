Аналітики кажуть, що ВВП України вийде на докризовий рівень у 2013 році

Реальний ВВП України вийде на докризовий рівень (2008 р.) лише в 2013 р. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками інвестиційної компанії BG Capital.

Як наголошується у звіті, Україні знадобиться більше часу, ніж іншим країнам регіону, для того, аби вийти на докризовий рівень ВВП. Водночас, середні темпи економічного зростання в Україні в 2010-11 рр. перевищать темпи відновлення більшості економік Центральної і Східної Європи, що значною мірою буде пов`язане з низькою базою зростання після зниження ВВП на 15,1% р/р в 2008 р.

Аналітики BG Capital очікують збереження високих темпів зростання економіки України в 2011 р., прогнозуючи збільшення ВВП на 4,8% р/р проти 4,5% в 2010 р. Водночас, структура економічного зростання в 2011 р. зазнає суттєвих змін. Основним чинником відновлення виробництва наступного року стане пожвавлення споживчого й інвестиційного попиту, тоді як темпи зростання реального експорту в 2011 р. знизяться внаслідок сповільнення світової економіки. Також існують значні ризики того, що швидкий приріст внутрішнього попиту здебільшого сприятиме збільшенню імпорту, ніж внутрішнього виробництва.

BG Capital також підвищила річний прогноз зростання ВВП України в 2010 р. до 4,5% р/р проти 4,1%, прогнозованих раніше. Приводом для перегляду стали статистичні дані за III квартал. Оновлений прогноз передбачає, що ВВП України в четвертому кварталі збільшиться на 4,0% р/р, прискорившись з 3,5% р/р у третьому кварталі. За оцінками BG Capital, зростання ВВП в 2010 р. забезпечується переважно за рахунок збільшення обсягів експорту товарів і послуг.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ раніше заявляв, що за січень-жовтень 2010 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило 4,6%.