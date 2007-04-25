Організатори ”Таврійських ігор” проведуть прес-конференцію у Києві

27 квітня об 11-00 в прес-центрі НП «Україна» відбудеться прес-конференція, присвячена головній музичній події літа - проведенню XVI Міжнародного фестивалю «Таврійські Ігри» у Києві. Вперше найбільший музичний фестиваль України відбудеться 29 та 30 червня 2007 року у Києві на НСК «Олімпійський». Учасники прес-конференції: почесний президент фестивалю Микола Баграєв; члени оргкомітету: Валентин Коваль (генеральний продюсер каналу М1), Сергій Кузін (генеральний директор FM-станції «Русское Радио Украина»), Руслан Мінжинський (музичний продюсер фестивалю), Станіслав Кушпітовський (президент компанії «Зінтеко») та Олександр Богуцький (незмінний ведучий фестивалю). Потрібна акредитація. Телефони: 254-22-91, 254-21-54, 067 604 3 555, 097 991 27 37.

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