Розпочнеться Турецька вечірка

27 квітня о19-00 відбудеться благодійна акція з метою допомоги одному з медичних закладів України - Турецька вечірка. Організатори - Міжнародна Спілка бізнесменів України та Туреччини (ТUID), Комітет соціальних заходів Спілки. Кошти, зібрані під час лотереї, яка буде проведена на Турецькій вечірці, разом із спонсорською матеріальною підтримкою й за допомоги інженера – архітектора однієї з турецьких будівельних фірм, підуть на оновлення приміщення Київської міської лікарні швидкої допомоги (ресторан «Чумацький шлях», село Романків, вул. Соснова, 10, Обухівська траса). Телефони: 8-050-311-73-65 , 8-063-222-48-88.