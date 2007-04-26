У Нью-Йорку відбудеться світова прем`єра фільму Кіри Муратової «Два в одному»

Фільм Кіри МУРАТОВОЇ «Два в одному» представить Україну на Міжнародному кінофестивалі "Трайбека", який проходитиме у Нью-Йорку з 25 квітня по 6 травня 2007 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії Sota Cinema Group, 2 травня учасники й глядачі фестивалю зможуть оцінити новий фільм українського класика кінематографа К.МУРАТОВОЇ, в якому головні ролі виконали Богдан СТУПКА, Рената ЛИТВИНОВА, Наталія БУЗЬКО, Сергій БЕХТЕРЄВ, Олександр БАШИРОВ.

Усього в конкурсній програмі кінофестивалю буде представлено 159 повнометражних і 85 короткометражних картин з 41 країни. Картина К.МУРАТОВОЇ представлена в конкурсі «Світовий художній нарратив». Серед її суперників будуть фільми «Зображаючи жертву» Кирила СЕРЕБРЕННІКОВА (Росія), «Райський садівник» режисера Кевіна КОНОЛІ (США), «Леді Чаттерлей» режисера Паскаля ФЕРАНА (Франція-Бельгія).

Як зазначили в прес-службі компанії Sota Cinema Group, «Два в одному» - це кіно навіть для К.МУРАТОВОЇ незвичайне, в якому настрої мізантропів досягли вищої точки”. На першому плані – дві головні теми світового мистецтва - любов і смерть. Щоправда, в зворотному порядку – фільм починається смертю актора в першій новелі фільму «Працівники сцени», що перетворює розіграну драму на реальну, а потім палання пристрастей героїв другої новели «Жінка життя» емоційно залучає глядача до подальшого ходу трагікомічних подій картини.

Нова робота К.МУРАТОВОЇ вже одержала першу нагороду - «Два в одному» визнаний російськими кіноакадеміками кращим фільмом країн СНД і Балтії. Вперше за всю історію українська картина стала володарем премії "Ніка" в цій номінації.

Як повідомили у прес-службі, чекає на прем`єру короткометражний фільм К.МУРАТОВОЇ «Лялька», створений під час зйомок «Два в одному».

Також вже розпочато підготовчий етап роботи над наступним фільмом «Мелодія для шарманки» за сценарієм київського драматурга Володимира ЗУЄВА.

Довідка УНІАН: Фестиваль «Трайбека» заснований актором і режисером Робертом Де НІРО та його продюсерами Джейн РОЗЕНТАЛЬ і Крейгом ГЕТКОФОМ у 2002 році. Він задумувався як свято кіно, музики й культури, яке дасть можливість повернути минулий дух та енергетику нижнього Манхеттену – культурного центру міста, осередку унікальних галерей і виставкових зал, банків, дизайнерських фірм, а головне, улюбленого місця кінематографістів. У районі Трайбека розташований офіс Рона ХОУВАРДА, автора "Коду да Вінчі", багато акторів і режисери обрали Трайбек місцем свого проживання: Харві КЕЙТЕЛЬ, Ізабелла РОССЕЛІНІ, Річард ГІР, Михайло БАРИШНИКОВ та багато інших.