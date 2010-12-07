У Закарпатті оголошене штормове попередження

У Закарпатті на 8-9 грудня оголошене штормове попередження у зв’язку із сильними опадами і формуванням паводка.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС у Закарпатській області.

У повідомленні ГУ МНС зазначається, що сьогодні і протягом 8 грудня по Закарпаттю очікується дуже сильний дощ. 9 грудня можливий перехід дощу в дуже сильний сніг, мокрий сніг.

Крім того, очікується посилення вітру до 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат – до 35-40 м/с.

Також, за даними Центру пропаганди, удень 9 грудня по Закарпатській області місцями очікується налипання мокрого снігу, у горах – хуртовини, снігові замети.

Сильні опади 8-9 грудня зумовлять формування паводку. У нижніх течіях річки Боржави існує загроза формування небезпечно високих рівнів води: “поблизу В. Ремети на 590-630 см над нулем поста”.

За повідомленням Центру пропаганди ГУ МНС, 8-10 грудня у нижніх течіях річки Латориці також спостерігатиметься підвищення рівня води, зокрема, поблизу м. Чопа – до 7 метрів над рівнем нуля.

У МНС також попереджають про можливі підтоплення сільгоспугідь сіл Заріччя, Кам’янське, Великі Ком’яти, Боржавське Іршавскього і Виноградівського районів, автодороги «Виноградово-Шаланки», а також житлових будинків у с. Великі Ком`яти Виноградівського району.