Янукович: Ющенко висловив неповагу до КС, підписавши другий указ

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив неповагу до Конституційного Суду, підписавши другий Указ про дострокові вибори до Верховної Ради України. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю каналу “Інтер”.

“Не можна так грати з країною, коли підписується один Указ, не дочекавшись висновків КС, висловлюючи таку неповагу до Конституційної державної установи. Не можна цього робити”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вчергове нагадав, що Указ від 26 квітня було підписано, щоб не отримати відповідь Конституційного Суду на попередній Указ Президента від 2 квітня. “І не важко було передбачити, якою буде ця відповідь. Тому, безумовно, Президент чітко розумів, якщо КС прийме рішення і зробить висновок, що указ був неконституційним, це значно послабить позиції Президента особисто, і, безумовно, всієї опозиції”, - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2007 р. Президент України підписав Указ про проведення дострокових парламентських виборів 27 травня 2007 р. Депутати від коаліції оскаржили його в Конституційному Суді і КС почав провадження.

26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Сьогодні, 27 квітня, у Конституційному Суді було зареєстровано подання 160 народних депутатів щодо неконституційності цього указу глави держави.

Голова ВР п’ятого скликання Олександр МОРОЗ сьогодні ввечері повідомив, що Конституційний Суд України відкрив провадження щодо конституційності Указу Президента про дострокові парламентські вибори від 26 квітня 2007 р.