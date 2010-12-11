Болгарія не виставлятиме Україні претензії за недопоставки газу під час газової кризи в січні 2009 року.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив міністр економіки, енергетики та туризму Республіки Болгарія Трайчо ТРАЙКОВ.

«Усі претензії за недопоставки газу на початку 2009-го ми залишили при собі. Тому що «Газпром» і «Нафтогаз України» постійно кивали один на одного. Сьогодні ми будуємо нові відносини в газовому бізнесі - прозорі й зрозумілі, такі, що передбачають чітку процедуру відповідальності сторін», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент Болгарії Георгій ПИРВАНОВ у лютому 2009 року заявляв про намір вимагати у російського «Газпрому» компенсацію за газ, який не був поставлений до країни. Болгарія оцінювала збитки від недопоставки російського газу в 250 млн. євро.

Поставки російського газу на Балкани припинилися 6 січня 2009 року в розпал чергового українсько-російського газового конфлікту.

Транзит поновився 20 січня після досягнення домовленостей між прем`єрами Росії та України й підписання угод між газовими компаніями двох країн.