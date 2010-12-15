УБОЗ затримав злочинців, які викрадали людей

Співробітниками УБОЗ Головного управління МВС України в Донецькій області припинено діяльність злочинної групи, яка займалася здирництвом і викраданням людей.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У ході оперативної роботи співробітники міліції встановили, що у підприємця невідомі вимагають велику грошову суму. При передачі грошей кілька зловмисників були затримані. Під час обшуків у них були вилучені газові пістолети, перероблені для стрілянини травматичними набоями. Також було встановлено, що раніше затримані викрали і насильницьки утримували двох громадян з метою отримання від них грошових сум.

На даний час основну частину групи затримано, кілька осіб перебувають у розшуку. Порушено кримінальну справу за ст. 189 Кримінального кодексу України (здирництво) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

Слідством перевіряються версії про причетність затриманих до скоєння інших злочинів.