Біля посольства Естонії в Києві стався конфлікт з місцевими комуністами

Сьогодні в Києві біля посольства Естонії, на вулиці Володимирській, стався конфлікт між охороною дипломатичного представництва та прихильниками Компартії, які виступали проти знесення пам’ятника радянським воїнам в Таллінні.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків МВС України у м. Києві, інцидент стався близько 12.30. Група осіб, прихильників Комуністичної партії, у кількості близько 30 чоловік, організувала пікетування посольства з вимогою припинити намагання знести пам’ятник Радянським воїнам, загиблим в роки Великої Вітчизняної війни, в естонській столиці.

Через неадекватні дії окремих пікетувальників співробітники державної служби охорони були вимушені застосувати сльозогінний газ стосовно трьох осіб. Після чого охорона дипломатичного представництва викликала для них швидку допомогу, яка, прибувши за місцем виклику, надала «потерпілим» допомогу, а саме промила їм очі.

Внаслідок конфлікту нікого із представників КПУ затримано не було.