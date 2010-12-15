Дніпроавіа заявляє, що має всі можливості для участі у приватизації МАУ

Авіакомпанія «Дніпроавіа» спростовує заяви керівника авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Юрія МІРОШНИКОВА про те, що дніпропетровська авіакомпанія не може брати участь у приватизації пакету акцій авіакомпанії «МАУ».

Про це в коментарі УНІАН повідомили в авіакомпанії «Дніпроавіа» з посиланням на голову правління Сергія ТКАЧЕНКА.

«Підкреслюємо, що «Дніпроавіа» не дає порожніх обіцянок і ще раз підтверджує готовність заплатити за пакет акцій СЗАТ «АК «МАУ» 516,841 млн. грн. - які вважаємо справедливою ринковою ціною», - сказали в компанії.

При цьому в авіакомпанії спростували звинувачення керівництва МАУ, яке в своєму відкритому листі заявило, що «Дніпроавіа» не може брати участь ц приватизації МАУ, оскільки «демонструє нездатність навести лад у власній діяльності» (зокрема, йшлося про процедуру банкрутства «Дніпроавіа», що мала місце в 2004 р.).

Як нагадують в «Дніпроавіа», у вересні 2005 року Господарським судом Дніпропетровської області щодо авіакомпанії «Дніпроавіа» була введена процедура санації, яка благополучно завершена у середині 2009 року повним розрахунком з кредиторами.

«На сьогодні у ВАТ «АК «Дніпроавіа» змінився кількісний і якісний склад флоту, значно розширилася географія польотів, на високому рівні перебуває професійна підготовка пілотів і інженерно-технічного складу. Із входженням до стратегічного альянсу з АК «Аеросвіт» і «Донбасаеро» наша авіакомпанія дістала можливість працювати ефективніше і надавати послуги авіапасажирам на рівні, не нижче від європейського”, - відзначають в компанії, підкреслюючи, що серед вітчизняних авіаперевізників «Дніпроавіа» обіймає одну з лідируючих позицій.

Як відзначають у «Дніпроавіа», в умовах фінансової нестабільності 2009 року компанії вдалося не лише утримати, а й і значно посилити свої позиції на ринку авіаперевезень шляхом придбання і введення в експлуатацію більше 20 літаків Embraer ERJ-145, запровадження нових форм послуг і системи тарифів, проведення авіаційних знижок, співпраці у рамках угод з міжнародними авіаперевізниками на пільгових умовах, а також оптимізації витрат. «Серед авіаперевізників України наше підприємство досягло найкращих результатів - в кризовому 2009 році зростання обсягів пасажироперевезень зросло на 45,1%», - відзначили у “Дніпроавіа”.