Працівники прокуратури підозрюються в продажу неіснуючих квартир

Правоохоронці звинувачують працівників прокуратури Черкаської області в продажу громадянам неіснуючих квартир на суму понад 1 млн. дол. та 1 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник УМВС України в Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ, до злочинної організованої групи входило 5 осіб, зокрема, працівник прокуратури Черкаської області та колишні працівники прокуратури Придніпровського району.

За даними УМВС, аферисти впродовж 2005-2010 років продавали громадянам квартири в новобудовах Черкас, які насправді існували тільки в підробних документах. Таким чином вони заволоділи грошовими коштами 41 громадянина на загальну суму понад 1 млн. дол. та 1 млн. грн.

Кримінальну справу, порушену відносно екс-працівників прокуратури Черкаської області за ст. 190 ч. 4 КК України, передано до суду.