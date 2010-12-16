Гавриш: Янукович незабаром передасть у парламент антикорупційний пакет

До кінця року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ передасть у Верховну Раду зміни до антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам у Брюсселі перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ.

“Наскільки мені відомо, опрацювання пакета законодавчих ініціатив Президента про протидію корупції завершено Міністерством юстиції. Зараз вони знаходяться на узгодженні з урядом, і найближчим часом, думаю, це може статися до Нового року, Президент подасть їх у парламент”, - сказав він.

С.ГАВРИШ зазначив, що йдеться про цілу низку уточнених механізмів контролю за доходами і видатками державних службовців, забезпечення сучасних інструментів протидії хабарництву тощо.

Він додав, що Україна розраховує на допомогу міжнародних організацій у подоланні корупції, зокрема, у вигляді експертної допомоги щодо адаптації українського законодавства до світових стандартів, а також підтримки ініціатив, які виходять за межі уряду і знаходяться у компетенції неурядових організацій.

“Без залучення громадськості, без втягнення її у процес протидії корупції говорити про реальні успіхи в цьому секторі неможливо. Чому? Тому що більша кількість українців, згідно із соціологічними дослідженнями, платить корупційний податок, платить часто, якщо не майже регулярно”, - сказав перший заступник секретаря РНБО.

На його думку, затримка із набуттям чинності схвалених раніше парламентом антикорупційних законів пов’язана, передусім, з намаганням узгодити антикорупційну політику з політикою економічних реформ.

“Скоріш за все, ця пауза взята Президентом України для того, щоб узгодити антикорупційну політику жорстку, і він на цьому наполягає, саме з економічними реформами, які дозволять отримати певну альтернативу для того, щоб боротьба з корупцією не перетворилася у певну кампанійщину і не створила умов для того, що корупція стане ще більш важкою і, власне, неминучою для дуже багатьох секторів національної політики”, - наголосив С.ГАВРИШ.

Він також вважає, що не варто очікувати швидких результатів від боротьби з корупцією. “Я б тут не очікував як швидких успіхів, так і якогось такого єдиного сценарію, який би дозволив нам зрозуміти, що в Україні, наприклад, по оголошенню, з 1 числа якогось місяця корупція буде зменшена, наприклад, на 50%. Це процес дуже складний, і тут дуже високий ступінь відповідальності саме громадянського суспільства”, - сказав перший заступник секретаря РНБО.