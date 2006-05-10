Відбудеться офіційне відкриття Другої Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку. Організатори - Державний комітет телебачення і радіомовлення України, ТОВ «ЕКСПО 2000 Україна», ЗАТ «Міжнародний виставковий центр». Співорганізатори - Міністерство культури і туризму України, Міністерство освіти і науки України. У церемонії відкриття візьмуть участь - віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, міністр культури і туризму України Ігор Ліховий, міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Іван Чиж. По завершенні церемонії відкриття розпочнеться прес-конференція організаторів й учасників виставки. Робота виставки триватиме до 14 травня (Міжнародний виставковий центр, Броварський пр-т, 15). Потрібна акредитація. Телефони: 206-87-82, 201-11-74;