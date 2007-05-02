Яценюк і Райс поговорили про Україну

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з Державним секретарем США Кондолізою РАЙС передав американській стороні проект Цільового плану двосторонніх відносин для його подальшого опрацювання та схвалення обома сторонами.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, під час зустрічі, що відбулася в ході дводенного (30 квітня – 1 травня) робочого візиту А.ЯЦЕНЮКА до США. було обговорено цілу низку питань як двосторонніх відносин, так і проблем глобальної політики.

Зокрема, у ході зустрічі А.ЯЦЕНЮК і К.РАЙС обмінялися думками щодо шляхів зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США у нових умовах, сприяння з боку США інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій, реалізації проектів, направлених на подальшу демократизацію українського суспільства та розвиток економічного співробітництва.

А.ЯЦЕНЮК під час зустрічі зазначив, що “підписання двостороннього Протоколу з доступу до ринків товарів і послуг у рамках вступу України до СОТ, відміна Палатою представників Конгресу США дії поправки Джексона-Веніка стосовно України, надання Україні статусу країни з ринковою економікою та відміна торговельних санкцій по відношенню до українських товарів створює якісно нові умови для активізації двостороннього співробітництва як у торговельно-економічній, так і в політичній сферах”.

Сторони обговорили також цілий ряд питань, що стосуються глобальної проблематики. Зокрема, йшлося про співпрацю в питаннях енергетичної безпеки, розв’язання „заморожених конфліктів”, участі в миротворчих операціях, координацію дій в рамках реагування на нові світові виклики.

Під час бесіди А.ЯЦЕНЮК та К.РАЙС із задоволенням відзначили позитивну динаміку українсько-американських відносин та окреслили основні напрями їх подальшого розвитку. З цією метою А.ЯЦЕНЮК передав Держсекретарю США проект Цільового плану двосторонніх відносин для його подальшого опрацювання та схвалення обома сторонами.