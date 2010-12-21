ФДМУ нарешті повернув заставу одному з учасників конкурсу шодо ОПЗ

Фонд державного майна (ФДМУ) повернув компанії «Фрунзе-Флора» заставу, внесену за участь у конкурсі з продажу держпакету акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ) у розмірі 400 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, останній транш з даної суми було перераховано «Фрунзе» минулого тижня.

Голова ФДМУ також повідомив, що фонд планує в 2011 році повернути аналогічну за розмірами заставу, внесену іншою компанією - учасником конкурсу по ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СІБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора” (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Господарський суд м. Києва 25 грудня 2009 р. стягнув на користь ТОВ “Нортіма” з Фонду держмайна 400 млн. грн. перерахованої конкурсної гарантії і 2 млн. 695 тис. 890 грн. 41 коп. – 3% річних за невчасне виконання грошового зобов`язання. Аналогічне рішення було ухвалене судом також щодо іншого учасника конкурсу – ТОВ «Фрунзе-Флора».