Чорновіл: Ющенко має намір призначити свій склад Центрвиборчкому
Коментар розміщено на сайті ПР
Народний депутат України від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір призначити “абсолютно неконституційний, нелегітимний, свій окремий склад ЦВК, який мав би в незаконний спосіб провести нові позачергові вибори парламенту”.
Про це йдеться в коментарі Т.ЧОРНОВОЛА, розміщеному на сайті Партії регіонів.
Зокрема, коментуючи звільнення главою держави двох суддів Конституційного Суду, депутат заявив, що це – “абсолютно неправовий акт. Зводиться це до того, щоб Президент, згідно з Конституцією - наголошую, згідно з Конституцією - не має права звільняти суддів Конституційного Суду. Стаття 149, на яку посилаються псевдо-юристи Президента, говорить про гарантії незалежності суддів, що вже не допускає одноосібного вирішення їхньої долі плюс відсилає до статті 126 щодо підстав звільнення суддів із посад. Ще раз наголошую, підстав, а не порядку звільнення”.
За словами Т.ЧОРНОВОЛА, “про порядок звільнення говориться в 153 статті наступними словами: що порядок і організація діяльності Конституційного Суду України здійснюється згідно з законом «Про Конституційний Суд України». Цей закон покладає дуже складну і серйозну відповідальність із юридичними висновками, із відповідними комісіями, комітетами і всіма належними правовими функціями виключно на Верховну Раду України, тому ця дія Президента неконституційна в принципі”.
При цьому Т.ЧОРНОВІЛ наголошує, що “згадав про цей правовий нігілізм”, тому що виникають два “достатньо тривожні” моменти. “Перший момент: парламентських виборів 24 червня відбутися не може. Незадовго до свого Указу другого від 26 квітня Президент говорив сам, що законодавча база, яка існує, не дає можливості законно профінансувати і законно провести позачергові вибори в скорочений термін. Після того появляється його Указ, появляються неконституційні певні дії…”.
“Ми знали про графік цих дій, ми наперед уже оголошували з парламентської трибуни про те, що будуть звільняти суддів Конституційного Суду, про інші дії, і наступним пунктом стоїть Указ Президента про призначення абсолютно неконституційного, нелегітимного, свого окремого складу ЦВК, який мав би в незаконний спосіб провести нові позачергові вибори парламенту”, - заявив депутат від Партії регіонів.
При цьому Т.ЧОРНОВІЛ заявляє, що “”цього робити ми не дамо. У нас є достатньо правових підстав не допустити проведення таких незаконних дій...”.
Водночас Т.ЧОРНОВІЛ зазначив: “Ми розуміємо, що розбурханий і розхитаний діями опозиції і неконституційними Президента, парламент навряд чи зможе нормально, спокійно працювати. Ми згодні на позачергові вибори, але виключно в законному руслі, не на основі ультиматумів і неконституційних Указів. Буде рішення (Конституційного Суду – УНІАН) на користь ЮЩЕНКА - ми його виконаємо, буде рішення Конституційного Суду на нашу користь - ми зберемося, прийдемо до консенсусу і проведемо вибори чесно, за законом”.