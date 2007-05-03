Аварія поїзду ”Дніпропетровськ–Київ” - це просто терористичний акт

Терористичним актом вважає аварію експреса "Дніпропетровськ – Київ" міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Той інцидент, який відбувся, він ніякого відношення не має до політичних акцій, які проводять в Києві. Це просто терористичний акт. Я так вважаю", - цитує міністра ЛІГАБізнесІнформ.

Також Н.РУДЬКОВСЬКИЙ звернув увагу на те, що на тій колії, на яку намагалися перевести столичний експрес, стояла електричка. І у разі зіткнення результат міг би бути ще трагічнішим. "Все це дуже серйозно, це не випадковість, чітко було прораховано, що саме в цей час на цьому перегоні можна зробити переведення", - відзначив він.

Н.РУДЬКОВСЬКИЙ також повідомив, що спілкувався сьогодні зі всіма керівниками залізниць України, і йшлося про те, щоб підсилити увагу до стрілочних переводів. "Але біля кожного стрілочного переводу ми не поставимо правоохоронця ", - сказав міністр. На його думку, необхідно включити всю правову систему і знайти винних інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня увечері біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області зашли з колії електровоз і 6 вагонів швидкісного пасажирського потягу №168 "Столичний експрес", що слідував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ.

Ведеться розслідування події. «Укрзалізниця» вважає попередньою причиною інциденту несанкціоноване втручання сторонніх осіб: був зламаний електромеханічний привід, який переводить стрілку з однієї колії на іншу.