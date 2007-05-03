Україна виплатила Росії 50 млн дол. за вивезення ядерного палива

Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом", за даними уряду України, в 2006 р. виплатила за вивезення відпрацьованого ядерного палива в РФ понад 50 млн. дол. У 2007 р. передбачене вивезення відпрацьованого ядерного палива з 5 енергоблоків з реакторами ВВЕР - 1000 (ХАЕС-1; ПУАЕС - 1, 2, 3; РАЕС-3) і з двох енергоблоків з реакторами ВВЕР-440 (РАЕС-1,2). Перше вивезення відпрацьованого палива має відбутися в травні.

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