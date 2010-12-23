У переліку платних послуг РАЦСів - 15 позицій і крапка

Кабінет міністрів затвердив перелік додаткових послуг органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), за здійснення яких стягуватиметься плата. Відповідну постанову, проект якої розробляло Міністерство юстиції, ухвалено 22 грудня на засіданні уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр наголосив, що функції по державній реєстрації актів цивільного стану здійснюються безоплатно або, у випадках, визначених законодавством, за умови сплати державного мита. Додаткові послуги, які будуть пропонуватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, громадяни зможуть отримувати виключно за власним бажанням.

Відмова від отримання платних послуг ніяким чином не вплине на реалізацію прав та інтересів громадян, пов’язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що вимога щодо визначення Кабінетом міністрів переліку платних послуг РАЦСів міститься в Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», який був ухвалений Верховною Радою у липні поточного року.

Прийняття відповідної постанови дозволить захисти права та інтереси громадян, оскільки сприятиме впорядкуванню надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану та формуванню єдиного для всієї системи переліку платних послуг. Відсутність переліку платних послуг створювала передумови для корупційних проявів, оскільки прохання громадянина отримати необхідну послугу давало привід для матеріального заохочення працівників органів РАЦС.

Постанова Кабінету міністрів розроблялася з урахуванням багаторічного аналізу практики діяльності РАЦСів. До переліку включено платні послуги, які найчастіше замовлялися громадянами впродовж багатьох останніх років.

Наприклад, РАЦСи стягуватимуть плату за організацію та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості. Плата стягуватиметься за ксерокопіювання, ламінування документів, які видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану. Передбачено плату за надання окремих видів кур‘єрських послуг, за здійснення правової допомоги з одночасним складанням заяв (анкет, прохань) у вирішенні питання тощо.

Усього перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, містить 15 позицій.