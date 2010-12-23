В Україні будуть створені Сили бойового чергування та спеціальних операцій

У Збройних силах України будуть створені дві нові функціональні структури.

Про це начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО повідомив сьогодні в ефірі програми «Про головне» на Першому Національному телеканалі.

Він уточнив, що створення нових структур передбачено проектом нового Стратегічного оборонного бюлетеня на період до 2025 року, який вже опрацьований та проходить обговорення.

Як зазначив начальник Генштабу, відповідно до документу, Збройні сили України залишаться у традиційній тривидовій структурі, яка включає: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили.

«Але додадуться такі функціональні структури, як Сили бойового чергування та Сили спеціальних операцій. Це вже нове», - повідомив Г.ПЕДЧЕНКО.

Він уточнив, що нові функціональні структури ЗСУ будуть створені в основному на базі спеціальних підрозділів та Об’єднаних сил швидкого реагування.