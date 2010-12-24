Позаблоковий статус не означає, що Україна займає кругову оборону.

Про це начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО заявив в ефірі програми «Про головне» на Першому Національному телеканалі.

Говорячи про особливості функціонування ЗСУ після проголошення Україною позаблокового статусу, він зазначив: «І в цій ситуації, мною, як начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України, також був проведений певний перерозподіл завдань. Були уточнені завдання видам Збройних сил, Генеральному штабу».

Водночас Г.ПЕДЧЕНКО наголосив, що «позаблоковість – не означає, що Україна займає кругову оборону». «Навпаки. Ми своїми діями сьогодні показуємо, що ми миролюбна держава. Ми активно беремо участь в усіх міжнародних процесах у військовій сфері, у міжнародному співробітництві: і з Європейським Союзом, і Північноатлантичним Альянсом, і з Росією. Це саме ті пріоритети, які сьогодні визначені в нашій політиці», - сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України.