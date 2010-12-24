Колесніков подарував Львівській опері музичні інструменти

23 грудня під час перебування у Львові віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ подарував Львівському національному академічному театру опери та балету імені С.Крушельницької комплект музичних та ударних інструментів на загальну суму 800 тис. грн. з нагоди 110-річчя закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, під час отримання подарунка директор Львівського оперного театру Тадей ЕДЕР зауважив, що це є найбільшим подарунком театру від часів Другої світової війни.

При цьому директор Оперного театру Т.ЕДЕР помилився, назвавши Б.КОЛЕСНІКОВА Віктором Федоровичем. «Подякуємо Віктору Федоровичу», - сказав він. На що Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що у Львові, очевидно, дуже чекають Віктора ЯНУКОВИЧА “тому назвали мене Віктором Федоровичем, і він буде обов‘язково”.

На завершення всі присутні у залі Львівської опери і особисто Т.ЕДЕР заспівали Б.КОЛЕСНІКОВУ «Многая літа».

Нагадаємо, що у грудні 2009 року народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Б.КОЛЕСНІКОВ відвідав Львів, щоб подарувати Львівській національній музичній академії ім. М.В.Лисенка рояль фірми «Steinway & Sons».