Пропав один з активістів підприємницького Майдану

Пропав один з активістів підприємницького протесту на Майдані Незалежності, голова правозахисної організації "Асоціація захисту прав громадян України" Володимир Лесик.

Про це повідомили в Центральному штабі порятунку українського підприємництва.

Зокрема, активісти уточнили, що на 22 грудня 2010 року Лесиком була запланована акція протесту. Однак 21 грудня "він пропав і вже дві доби його не можуть знайти рідні, друзі та колеги".

Його телефон, вказаний в анонсі акції, відключений. Безрезультативними виявилися і спроби додзвонитися на інші особисті телефони організатора.

"22 грудня на місце проведення акції Лесик не з`явився, зв`язатися з ним ні нам, ні присутнім журналістам не вдалося. Знаючи Лесика, як людину відповідальну і пунктуальну, факт його відсутності на анонсованому ним заході не міг не насторожити", - уточнюють активісти.

У штабі повідомляють, що з 21 грудня з Лесиком ніхто з його знайомих не бачився і не спілкувався, а основний телефон знаходився поза зоною доступу.

"Про свої наміри відмовитися від проведення вищевказаної акції Лесик нікого не повідомляв", - підкреслюють активісти.

Центральний штаб порятунку українського підприємництва, рідні та близькі Лесика звертаються до правоохоронних органів з вимогою у найкоротші терміни встановити його місце перебування.

"У випадку його затримання та перебування в місцях попереднього ув`язнення громадськість України цікавить, на якій підставі він затриманий і де утримується під вартою", - наголошується в повідомленні.

Українська правда