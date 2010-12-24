Як українці ставляться до представників сексменшин (опитування)

Велика частина українців вважає низьким рівень суспільної моралі в країні. Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна на тему «Мораль в Україні».

Зокрема, 60,2% українців вважають низьким рівень суспільної моралі. Майже третина опитаних - 29,4% - охарактеризували б його як середній, і лише 2,1% українців вважають сьогоднішній рівень моралі в нашому суспільстві високим. Важко відповісти на це запитання 8,3% респондентів.

При цьому переважна більшість громадян України - 98,5% - негативно ставляться до вживання наркотиків. Із них 95% дали відповідь «повністю негативно», а 3,5% - «скоріше негативно». Позитивно ставляться до цього явища лише 1% опитаних. Із них 0,5% - «скоріше позитивно» і 0,5% - «точно позитивно». Важко відповісти на це запитання також 0,5% респондентів.

Більшість українців - 72% - негативно ставляться до представників сексуальних меншин. Із них 57,5% вибрали відповідь «повністю негативно», а 14,5% - «скоріше негативно» на це запитання. Позитивно ставляться до цієї категорії громадян 13,0% опитаних. Із них «скоріше позитивно» - 10%, «повністю позитивно» - 3%. Важко відповісти на це запитання 15% респондентів.

Більше половини українців - 53,5% - позитивно ставляться до дошлюбних статевих відносин. Із них «повністю позитивно» - 27,6%, «скоріше позитивно» - 25,9%. Негативне ставлення до даного явища висловили більше третини респондентів - 38,4%. Із них 21,8% вибрали відповідь «повністю негативно», а 16,6% - «скоріше негативно». Важко відповісти на це запитання 8,1% опитаних.

Велика частина респондентів - 65,6% - позитивно ставляться до цивільного шлюбу. З них 33,5% дали відповідь «повністю позитивно», 32,1% - «скоріше позитивно». Негативне ставлення до цивільного шлюбу висловили 31,9% респондентів. Із них відповідь «повністю негативно» дали 23,2%, «скоріше негативно» - 8,7%. Важко відповісти на це запитання 2,5% опитаних.

Більшість українців - 79,7% - засуджують подружні зради. З них 70,9% вибрали відповідь «повністю негативно», а 8,8% - «скоріше негативно». Ставляться до цього явища позитивно 13,4% опитаних. Із них дали відповідь «скоріше позитивно» - 9,1%, «повністю позитивно» - 4,3%. Важко відповісти на це запитання – 6,9% респондентів.

Велика частина громадян України - 65,9% - негативно ставляться до розлучення. З них «повністю негативно» - 51,3%, «скоріше негативно» - 14,6%. Позитивне ставлення до розлучення висловив кожен п`ятий українець (20,3%). Із них відповідь «скоріше позитивно» дали 13,7%, «повністю позитивно» - 6,6%. Важко відповісти на це запитання – 13,8% респондентів.

Переважна більшість українців - 85,1% - засуджують проституцію. З них 78,7% відповіли «повністю негативно» на це запитання, а 6,4% - «скоріше негативно». Позитивно ставляться до проституції 7,9% опитаних. Із них вибрали відповідь «скоріше позитивно» 4,3%, «повністю позитивно» - 3,6%. Важко відповісти на це запитання 7,0% респондентів.

Більшість опитаних - 74,9% - висловили негативне ставлення до абортів. Із них 59,7% вибрали відповідь «повністю негативно», 15,2% - «скоріше негативно» на це запитання. Позитивне ставлення до цього висловили 11,7% українців. Із них відповідь «скоріше позитивно» вибрали 6,8%, «повністю позитивно» - 4,9%. Важко відповісти на це запитання 13,4% респондентів.

Переважна більшість громадян України - 92,9% - засуджують самогубство. З них 89,7% ставляться до цього «повністю негативно», 3,2% - «скоріше негативно». Позитивне ставлення до цього висловили лише 1,2% опитаних. Із них 0,9% вибрали відповідь «скоріше позитивно», а 0,3% - «повністю позитивно». Важко відповісти на це запитання 5,9% респондентів.

*** Телефонне опитування на тему «Мораль в Україні» Інститут Горшеніна провів з 20 по 22 грудня 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.