Севастопольська міліція спростовує чутки про серійного вбивцю

Севастопольська міліція спростувала активно обговорювану в соціальних мережах чутку про нібито появу в місті маніяка, на рахунку якого вже чотири жертви - молоді дівчата.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС, цю тему почали обговорювати «у зв`язку з вбивством 26-річної Поліни Таланової, що сталося 17 грудня 2010 року в районі проспекту Перемоги (на форумах і в новинних стрічках низки севастопольських Інтернет-видань повідомлялося, що П.Таланова познайомилася з вбивцею у соціальних мережах - УНІАН).

Заступник начальника відділу кримінального розшуку Кирило ШПІГЕЛЬ в інтерв`ю відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі назвав неправдою інформацію про появу в місті серійного вбивці, на рахунку якого вже чотири жертви. Відповідаючи на запитання про вбивство П.Таланової, зокрема, чи пов`язують його з іншими раніше скоєними вбивствами, оперативник сказав: «Про це вбивство можу сказати, що воно ніяк не пов`язане з іншими вбивствами. За фактом вбивства дівчини порушено кримінальну справу за ст.115 КК України». Як додав К.ШПІГЕЛЬ, «проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, що скоїла цей злочин. Більш повну інформацію в інтересах слідства дати не можу».