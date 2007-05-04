Лікарям підвищують зарплату на 157 грн., медсестрам - на 118

З 1 червня 2007 року підвищуються посадові оклади працівників медичних установ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

Впровадження урядом другого етапу Єдиної тарифної сітки дозволить підвищити з 1 червня 2007 року заробітну плату медичних працівників (в середньому):

лікарів - на 157 грн. (25%) в порівнянні з початком року і на 126 грн. (19,3%) при введенні мінімальної заробітної плати 420 грн. з 1 квітня 2007 року;

лікарів хірургічних спеціальностей - на 170 грн. (25%) і 137 грн. (19,5%);

медичних сестер - на 118 грн. (24%) і 93 грн. (17,7%);

молодших медичних сестер - на 53 грн. (12,3%) і 32 грн. (7%).

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів має намір з 1 червня 2007 року ввести другий етап Єдиної тарифної сітки і підвищити заробітну плату співробітникам бюджетної сфери.