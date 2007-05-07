Біля пам’ятника Воїну-визволителю у Таллінні є останки двох українців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що у Таллінні біля пам’ятника Воїну-визволителю є останки двох вихідців з України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це вона повідомила у листі до міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Власне провадження українського Омбудсмана, повідомляється у листі, засвідчило, що двоє з дванадцяти військовослужбовців, похованих біля пам`ятника Воїну-визволителю, народилися в Україні. Це старшина медичної служби Олена Михайлівна Варшавська та гвардії старший сержант Степан Іларіонович Хапікало. Обоє вони – корінні полтавчани: О.Варшавська, котра назавжди лишилася дев’ятнадцятирічною, родом із Михайлівки Диканьського району, а 24-річний Степан Хапікало – з Ново-Полтави Новосанжарського району. На жаль, Посольство України в Естонській Республіці, з яким 3 травня 2007 року працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини спілкувалися телефоном, не має інформації з цих питань.

Враховуючи наведені факти, а також керуючись пунктом 3 статті 34 Першого додаткового протоколу до Женевських Конвенцій 1949 року, Н.КАРПАЧОВА просить А.ЯЦЕНЮКА доручити Посольству України в Естонській Республіці провести моніторинг відповідності дій естонських властей нормам міжнародного гуманітарного права та, зокрема, встановити, чи порушувалося естонською стороною перед Україною питання щодо повернення на Батьківщину праху українських воїнів у п’ятирічний термін, як це й передбачається зазначеним протоколом.

Раніше своє звернення з приводу подій в Таллінні навколо пам’ятника Воїну-визволителю Н.КАРПАЧОВА надіслала Омбудсману Естонської Республіки.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Воїну-визволителю на пагорбі Тинісмяги в центрі Таллінна був демонтований 27 квітня. Дії властей спровокували масові безлади. Починаючи з 27 квітня, поліція затримала в цілому понад тисячу осіб. Під час безладів одна людина загинула, десятки були поранені.

30 квітня пам`ятник Воїну-визволителю встановили на Таллінському військовому цвинтарі. Урочисте відкриття пам`ятника на новому місці відбудеться 8 травня, коли Європа святкує день звільнення від фашизму.

Під час розкопок могил радянських воїнів на пагорбі Тинісмяги було знайдено 12 могил.