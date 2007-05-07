В Укрзалізниці припускають, що Столичний експрес пустили під укіс ”свої”

Залізничники практично завершили внутрішнє службове розслідування події з поїздом «Столичний експрес» 2 травня, коли декілька вагонів зійшли з рейок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник начальника Південно-Західної залізниці - головний ревізор з безпеки руху Костянтин АЗАРЕНКО.

Він сказав: «Наше службове розслідування практично завершене. Ми маємо цілий пакет документів, актів, пояснень очевидців, зняті копії з системи «Каскад», розшифровки швидкісномірних стрічок - все це вже у нас є, і, у принципі, на 99,9% ми службове розслідування завершили».

За словами К.АЗАРЕНКА, дії, які призвели до таких наслідків, були свідомими і професіонально продуманими, їх могла зробити тільки обізнана з системою людина. «Це витончений спосіб, це може (здійснити) тільки підготовлена людина і, причому, яка напевно працювала на залізниці і має достатній досвід»,- сказав він. При цьому К.АЗАРЕНКО відзначив, що такі дії могла здійснити навіть одна людина. «Фахівцю це (зробити) дуже просто», - сказав він.

Він також зазначив, що диспетчер станції в даній ситуації не міг попередити такі дії, таким чином, вини диспетчера немає.

Як повідомляв УНІАН. увечері 2 травня біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області під час проходження пасажирського поїзда №168 "Столичний експрес" з 10 вагонів, який слідував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії.

З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо (при цьому 11-річний хлопчик 3 травня був виписаний додому).

До вечора 4 травня рух поїздів на пошкодженій ділянці було відновлено.