30 пожежних машин гасили склад дитячих іграшок у Києві

Майже вісім годин знадобилося 22 пожежно-рятувальним частинам київського гарнізону МНС, щоб погасити пожежу, яка спалахнула у Солом’янському районі столиці на складі дитячих іграшок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМНС України в м.Києві, займання сталося на другому поверсі в складському приміщенні, яке орендувало одне з товариств з обмеженою відповідальністю. Загальна площа пожежі становила близько 1500 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню з трьох поверхів будівлі було евакуйовано 20 чоловік.

До гасіння пожежі було залучено близько 30 автомобілів пожежної та спеціальної техніки.

Завдяки професійним діям пожежників, було врятовано решту приміщень будівлі та майно на площі понад 4500 квадратних метрів.

Наразі остаточні причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.