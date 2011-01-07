Завтра в Україні потеплішає

8 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних та північних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, на заході з дощем. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили в українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде південно-східний, у західній частині південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на Лівобережжі місцями 15-17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях та в Криму вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. По м. Києву температура вночі 7-9°морозу, вдень близько 0°.